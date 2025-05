Raphinha: “A Euro 2020 potevo giocare con l’Italia. Per fortuna il passaporto non è arrivato in tempo”

05/05/2025 | 13:00:19

Una delle stelle del Barcellona, il brasiliano Raphinha, racconta un retroscena, a una tv brasiliana. L’attaccante poteva giocare con la Nazionale italiana ad Euro 2020 e quindi scegliere la Nazionale azzurra invece di quella verdeoro dove ora milita.

Queste le sue parole: “Avrei dovuto far parte dell’Italia, della squadra che ha vinto gli Europei del 2020. Praticamente era tutto pronto, per fortuna però poi il passaporto non è arrivato in tempo! Quelli della Nazionale italiana mi chiamavano sempre, soprattutto Jorginho. Lo staff aveva un progetto fantastico per me, mi avevano davvero colpito. Allo stesso tempo, sotto sotto, avevo quell’uno per cento di speranze di poter indossare ancora la maglia del Brasile. E poi l’ho fatto, per fortuna che il mio passaporto non è mai arrivato nei tempi previsti”.

Foto: Instagram Raphinha