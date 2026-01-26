Raphinha: “8 gol in 13 partite, voglio tornare quello della scorsa stagione”

26/01/2026 | 12:30:58

Il Barcellona sta ritrovando il miglior Raphinha. L’esterno offensivo brasiliano, out per infortunio da ottobre e dicembre, sta tornando al top della condizione, poco alla volta.

Queste le sue parole a Dazn: “Ho segnato 8 gol in 13 partite di campionato in questa stagione. Penso di fare la stessa cosa della scorsa stagione. Sono una persona che cerca sempre di evolversi. Non ti dirò mai che è il mio momento migliore. Sapevamo che sarebbe stato difficile. È una squadra che ti fa pressione e cerca di giocare. Penso che non abbiamo avuto il nostro momento migliore all’inizio. Nel secondo, siamo riusciti a segnare i gol e questa è la cosa più importante, quello che stavamo cercando”.

Foto: Instagram personale