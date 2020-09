Ranocchia, vertice e riflessioni. Il Genoa aspetta ancora

Andrea Ranocchia ha intuito di non avere più troppo spazio all’Inter. Per la verità non l’ha avuto anche nell’ultimo periodo, si è accontentato di spezzoni. Adesso la situazione può cambiare, nel pomeriggio ci sono stati un paio di incontri e le riflessioni possono portare a una svolta nei prossimi giorni. Su Ranocchia c’è da sempre il Genoa che ha cercato con insistenza sia lui che Juan Jesus in questa sessione di mercato.

Foto: Zimbio