Ranocchia: “Una sconfitta non deve minare le nostre certezze. Eriksen? È diverso dagli altri”

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets, Andrea Ranocchia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del difensore dell’Inter: “Una sconfitta non deve minare le nostre certezze, è quello su cui stiamo lavorando. Saremmo contenti se ce ne fossero il meno possibile, ma in un percorso di crescita ci sono anche le sconfitte: dobbiamo prenderne atto. Dobbiamo pensare alla partita di domani perché è importante. Abbiamo una rosa importante con tante valide alternative, ci sarà modo per il mister per far giocare chi ha giocato bene: vorrà anche provare qualche schema particolare. Chi entrerà in campo sarà pronto. Eriksen? Un giocatore importantissimo, ha qualità tecniche importantissime: ha giocato in tutti i ruoli del centrocampo. Ci vuole adattamento e studio, ma ha qualità importanti ed è diverso dagli altri: è un valore aggiunto per noi”.

Foto: Twitter personale Ranocchia