Ranocchia risponde a Calò: Frosinone-Palermo termina 1-1

10/04/2026 | 22:27:54

Meraviglioso anticipo in Serie B, allo Stirpe finisce 1-1 la gara tra Frosinone Palermo. Un pareggio che probabilmente non serve a nessuna delle due per le ambizioni di Serie A diretta.

Frosinone che prova a fare la partita ma in contropiede il Palermo ha subito palle gol clamorose. Ci provano Ranocchia e Bani, si salva il Frosinone. Al 43′ palo del Palermo. Clamoroso errore difensivo della compagine ciociara, si avventa sul pallone, Pohjanpalo palla sul palo.

Nella ripresa, ancora Palermo ad avere le chance migliori, ma arriva la doccia gelata per i siciliani. Al minuto 75′ punizione capolavoro di Calò, Frosinone in vantaggio, lo Stirpe è in visibilio. All’89’ arriva il pareggio rosanero. Calcio d’angolo, palla che arriva a Ranocchia che con un gran destro insacca in rete e batte Ravaglia. E’ 1-1, secondo gol di fila per Ranocchia dopo quello di Pasqua all’Avellino. Finisce 1-1, in classifica, il Frosinone si porta a 69 punti, secondo, a +3 sul Monza e +4 sul Palermo che sale a 65.

Foto: sito Palermo