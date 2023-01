Ranocchia: “Magari un giorno potrei tornare alla Juve, ma credo per me sia fondamentale giocare con continuità”

Il centrocampista del Monza Filippo Ranocchia, intervistato da Tuttosport, ha parlato dell’Ottavo di finale di Coppa Italia, dove affronterà la squadra che detiene il suo cartellino: ovvero la Juventus: “Magari un giorno potrei tornare alla Juve ma credo che per me sia fondamentale giocare con continuità e fare esperienza. Un domani chissà. Chi temo di più? Credo Di Maria, anche se non so se giocherà. Nei 10 giorni che ho fatto di preparazione con la Juventus a luglio mi aveva impressionato. Mi preoccupa pure Chiesa“.

Foto: Instagram Ranocchia