Ranocchia: “Ho fatto cambiare idea a tutti. A Spalletti sarò sempre grato”

Da quando è approdato all’Inter nel gennaio 2011, Andrea Ranocchia ha vissuto alcuni alti, ma anche diversi bassi. I nerazzurri post-Triplete sono andati incontro a un rapido declino di prestazioni e il difensore, che nella stagione 2014/15 viene anche investito della fascia di capitano, è stato spesso preso come bersaglio di aspre critiche alla squadra. Anche di questo ha parlato il classe ’88 al Festival dello Sport: “Negli ultimi anni non ho giocato molto, ma credo comunque di aver fatto bene. Il pubblico ha iniziato ad apprezzare gli atteggiamenti corretti, da atleta professionista. Insomma, sono riuscito a far cambiare idea a quasi tutti i tifosi. Non tutti perché, certo, gli haters ci sono sempre. A gennaio saranno dieci anni di Inter: quando i veterani lasciarono, mi son trovato io a dover rappresentare un gruppo che in quel periodo non andava affatto bene. Con chi dovevano prendersela i tifosi se non con me? Non capivo cosa stesse accadendo. Quando sei in mezzo alla tempesta, stai fermo e aspetti che passi il prima possibile. Ma se dura tanto, sei costretto a trovare un modo per uscirne. È stata comunque un’esperienza incredibile che mi ha fortificato. Indossare la fascia di capitano di una delle dieci squadre più importanti al mondo è qualcosa che potrò raccontare a mio figlio. Spalletti prese le mie difese contro un tifoso che mi criticava. Fortissimo, il mister. In qualche modo era riuscito a mettere un punto. Quell’episodio fu ripreso da tutti. Ci sentiamo spesso anche oggi, siamo rimasti in ottimi rapporti, lo ringrazierò per tutta la vita. Appena arrivato si scontrò pubblicamente e nessuno lo aveva mai fatto prima. Mi ha fatto sentire importante per la società che stava rappresentando in quel momento, perciò è stato fondamentale. Conte lo conosco da tantissimi anni, abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto. Ci fa correre tantissimo e di fatti sono in grande forma. Dà tutto, migliora tanto i giocatori e per questo è un allenatore davvero forte. Se hai la fortuna di essere allenato da lui in carriera, migliori sicuramente. Speriamo quest’anno di alzare finalmente qualche trofeo“.

Foto: twitter Inter