Il Monza è scatenato sul mercato, il duo Galliani Berlusconi sta continuando a regalare a Stroppa acquisti importanti e di spessore per raggiungere la salvezza. Gli ultimi due in ordine di tempo sono Gianluca Caprari e Filippo Ranocchia che questa mattina come testimonia il video sono arrivati in clinica per svolgere le visite di rito prima di firmare il nuovo contratto col club brianzolo.