Ranocchia: “Cerco di farmi trovare sempre pronto. Sensi? È un grande giocatore”

Andrea Ranocchia a Mediaset dopo la vittoria contro l’Empoli: “Sono contento per il passaggio del turno, non solo per il gol. Cerco di farmi trovare sempre pronto, ma fa parte del lavoro di squadra. Siamo un gruppo solido, lo dimostriamo in ogni occasione. Sensi? È un grande giocatore, è entrato nonostante le voci, ha fatto una gran partita e ha segnato. È apprezzato da tutti, sono contento per lui”.

FOTO: Twitter Inter