RANKING UEFA, UN POSTO IN PIÙ

06/11/2026 | 16:00:03

Nella Champions League 2026-27 i due posti aggiuntivi che la UEFA assegna ogni anno, uno ciascuno ai due campionati andati meglio nelle coppe europee, sono finiti a Inghilterra e Spagna. Li hanno occupati il Liverpool e il Real Betis, quinti nei rispettivi campionati. È il secondo anno di fila: nel 2025 erano toccati al Newcastle e al Villarreal.

Questi posti si chiamano European Performance Spot e la UEFA li ha assegnati per la prima volta nel 2024, in base ai risultati della stagione 2023-24. Alla fine di ogni stagione la UEFA stila la classifica annuale delle federazioni, basata sui risultati dei loro club nelle tre coppe europee, e assegna alle prime due un posto ciascuna, che si somma a quelli già garantiti dal ranking degli ultimi cinque anni: per la Serie A sono quattro. Nel campionato premiato il posto va di solito alla quinta classificata e vale l’accesso diretto alla fase campionato a 36 squadre, introdotta proprio nel 2024-25, con otto partite garantite contro avversari diversi.

Nella classifica delle federazioni ogni vittoria nelle fasi principali di Champions League, Europa League e Conference League vale due punti, il pareggio uno, la sconfitta zero. A questi si aggiungono punti bonus per la qualificazione e per il passaggio dei turni. Il totale della federazione viene poi diviso per il numero di club che ha portato in Europa.

Una vittoria in Conference League vale per il ranking quanto una vittoria in Champions, e una squadra eliminata presto abbassa la media dell’intera federazione. Per questo, nelle settimane di coppa, ai tifosi italiani interessano anche le partite delle rivali. Calendario e risultati sono sul sito della UEFA, che aggiorna i coefficienti dopo ogni turno, mentre per le quote degli operatori con licenza ADM c’è il comparatore quote delle partite europee di Sitiscommesse.

La Serie A ha ottenuto il posto extra una sola volta, proprio nel 2024. Ne approfittò il Bologna, quinto in campionato, che tornò così nella massima competizione europea sessant’anni dopo la Coppa dei Campioni 1964-65.

L’altro posto di quell’anno andò alla Germania, e quindi al Borussia Dortmund. Proprio contro i tedeschi, il 21 gennaio 2025, il Bologna ottenne in rimonta la prima vittoria della sua storia in Champions League.

Il ranking UEFA aveva già tolto una squadra all’Italia nel 2011, quando la Germania superò la Serie A: dalla stagione 2011-12 in Champions andarono solo le prime tre del campionato. I posti tornarono quattro dal 2018-19, quando la UEFA li garantì ai primi quattro campionati del ranking.