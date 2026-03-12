Ranking Uefa, l’Italia rimane aggrappata per la corsa al quinto posto Champions
13/03/2026 | 00:05:26
Dopo la tre giorni europee, tempo di Ranking Uefa. L’Europa League e la Conference League salvano un po’ il calcio italiano, che resta al momento attaccata alla corsa per il quinto posto Champions, con l’obiettivo recuperare la distanza dalla Spagna.
I prossimi turni, però, con l’eliminazione di Atalanta in Champions e una tra Bologna e Roma, saranno pesanti. Con sole due squadre (se la Fiorentina dovesse superare il turno in Conference) a provare l’impresa.
1 Inghilterra 9/9
205,625
2 Spagna 6/8
147,250
147,250
_____________________________________________
3 Germania 5/7
127,000
127,000
4 Italia 4/7
125,500
5 Portogallo 3/5
85,000
Foto: sito Uefa
85,000
Foto: sito Uefa