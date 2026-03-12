Ranking Uefa, l’Italia rimane aggrappata per la corsa al quinto posto Champions

13/03/2026 | 00:05:26

Dopo la tre giorni europee, tempo di Ranking Uefa. L’Europa League e la Conference League salvano un po’ il calcio italiano, che resta al momento attaccata alla corsa per il quinto posto Champions, con l’obiettivo recuperare la distanza dalla Spagna.

I prossimi turni, però, con l’eliminazione di Atalanta in Champions e una tra Bologna e Roma, saranno pesanti. Con sole due squadre (se la Fiorentina dovesse superare il turno in Conference) a provare l’impresa.

1 Inghilterra 9/9

205,625

2 Spagna 6/8

147,250

_____________________________________________ 3 Germania 5/7

127,000

4 Italia 4/7 125,500