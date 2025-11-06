Ranking Uefa, l’Italia resta al quinto posto
07/11/2025 | 00:15:32
E’ stata pubblicato il Ranking Uefa dopo la tre giorni europea. L’Italia resta al quinto posto, lontana dai primi due, che garantirebbero un posto ulteriore in Champions.
Questa la classifica:
1. Inghilterra (9 su 9) 9.944
2. Germania (7 su 7) 8.857
3. Spagna (8 su 8) 8.375 4. Cipro (3 su 4) 8.250
5. Italia (7 su 7)8.142
6. Portogallo (4 su 5) 8.000
7. Polonia (4 su 4) 7.875
8. Danimarca (2 su 4) 7.625
9. Francia (7 su 7) 6.642
10. Turchia (3 su 5) 6.200
Foto: logo Uefa