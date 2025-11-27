Ranking Uefa, l’Italia guadagna punti sulla Germania per il secondo posto

28/11/2025 | 00:11:45

Al termine della tre giorni europea è stato stilato il Ranking Uefa per club. Ricordiamo che le prime due nazioni a fine stagione, hanno il posto ulteriore per la Champions League. Al momento Inghilterra e Germania sono avanti, ma l’Italia, terza, guadagna punti sui tedeschi:

1. Inghilterra (9 su 9) 10.944

2.Germania (7 su 7) 9.857

3. Italia (7 su 7) 9.571

4.Portogallo (4 su 5) 9.400

5. Polonia (4 su 4) 9.375

6. Cipro (3 su 4) 9.250

7. Spagna (8 su 8) 9.250

8. Francia (7 su 7) 8.267

9. Danimarca (2 su 4) 8.125

10. Grecia (4 su 5) 7.100

Foto: logo Uefa