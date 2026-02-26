Ranking Uefa: l’Italia guadagna punti su Spagna e Germania

27/02/2026 | 00:15:06

Conclusa la tornata delle coppe europee, con i playoff di Champions League, Europa e Conference League. Nonostante le eliminazioni pesanti di Inter e Juventus (e quella del Napoli un mese fa), con il passaggio del turno di Bologna e Fiorentina l’Italia guadagna punti per il secondi posto che darebbe la quinta qualificata in Champions.

Questo il dettaglio:

RANKING UEFA STAGIONALE 2025/26

1. Inghilterra 22.290 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Germania 17.570 (5 su 7)

— — — — —

3. Spagna 17.342 (6 su 8)

4. Italia 17.285 (4 su 7)

5. Portogallo 16.600 (3 su 5)

6. Polonia 15.250 (2 su 4)

7. Francia 14.963 (4 su 7)

8. Grecia 13.400 (2 su 5)

9. Cipro 11.906 (1 su 4)

10. Danimarca 11.750 (1 su 4)

Foto: logo Uefa