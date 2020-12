Ranking Uefa: l’Italia al terzo posto davanti alla Germania

Al termine della fase a gironi della Champions League e dell’Europa League, l’UEFA ha aggiornato il ranking, sia come Nazione che come club. E’ stata una fase felice per il calcio italiano che su 7 squadre, ha portato ben 6 club alla fase ad eliminazione di Champions ed Europa League. L’unica ad uscire di scena è stata l’Inter.

In virtù di questo l’Italia ha superato la Germania nel ranking UEFA, piazzandosi ora come terza.

Ranking per associazione:

1. Spagna 89.456

2. Inghilterra 88.569

3. Italia 70.153

4. Germania 68.998

5. Francia 54.081

6. Portogallo 46.349

7. Russia 38.382

8. Olanda 36.800

9. Belgio 36.300

10. Austria 35.825

11. Scozia 32.125

12. Ucraina 31.700

13. Turchia 30.100

14. Danimarca 27.875

15. Cipro 27.750

16. Serbia 26.250

17. Svizzera 25.225

18. Grecia 25.200

19. Repubblica Ceca 25.000

20. Croazia 24.875

Classifica per club:

1. Bayern 122.00

2. Barcellona 116.00

3. Juventus 113.000

4. Real Madrid 112.000

5. Atlético Madrid 110.00

6. Manchester City 105.000

7. Paris Saint-Germain 101.000

8. Manchester United 97.000

9. Siviglia 92.000

10. Liverpool 90.000

11. Arsenal 88.000

12. Tottenham 82.000

13. Borussia Dortmund 81.000

14. Chelsea 79.000

15. Porto 77.000

16. Lione 76.000

17. Shakhtar Donetsk 75.000

18. Roma 75.000

19. Ajax 72.500

20. Napoli 72.000

25. Inter 53.000

29. Atalanta 45.500

36. Lazio 39.000

54. Milan 28.000

101. Torino 14.030

102. Fiorentina 14.030

103. Sassuolo 14.030

FOTO: Sito Uefa