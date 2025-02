Ranking UEFA, la Spagna allunga: il 5° posto in Champions si allontana

Nonostante la Roma si sia qualificata agli ottavi di finale di Europa League, le speranze per il quinto posto in Champions League rimangono minime. La Spagna, infatti, è riuscita a portare avanti Real Sociedad e Betis che erano ancora in corsa, aumentando così il distacco in termini di ranking Uefa. A salvare l’Italia potrebbe essere solamente l’avanzare nelle competizioni europee di Inter, Lazio, Roma e Fiorentina e l’uscita delle spagnole. Qui di seguito la classifica.

INGHILTERRA 20.892 (6 squadre su 7)

SPAGNA 19.035 (6 squadre su 7)

ITALIA 18.187 (4 squadre su 8)

FOTO: Facebook Uefa