Ranking UEFA: la posizione delle italiane dopo i gironi di Champions e Europa League

L’Italia ha sfiorato un incredibile en plein europeo: 5 squadre su 6 (sebbene l’Inter sia retrocessa in Europa League) continuano l’avventura in coppa dopo la fase a gironi. L’unico club a non raggiungere questo traguardo è stata la Lazio. Nonostante questa defezione, il Ranking UEFA sorride: nella Top10, tra le italiane, troviamo solo la Juventus (quinta), con il Real Madrid che mantiene il primato. Napoli (15°), Roma (16^). La Lazio è il terzo club italiano (34°), seguito poi dall’Inter (54°) e dalla sorprendente Atalanta (56^). Nel ranking per Nazione, invece, l’Italia è al quarto posto, davanti a Francia e Portogallo. Sul podio Spagna, Inghilterra e Germania.