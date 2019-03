Ranking UEFA: Juventus e Roma non si muovono, balzo in avanti per Inter e Napoli

Tramite il proprio sito ufficiale la UEFA ha pubblicato il ranking riguardante i club europei dopo le sfide di Champions League e Europa League. Nelle prime posizioni non ci sono stravolgimenti se non quello del Siviglia che sale al 6° posto ai danni del Paris Saint-Germain. Nessun cambiamento nemmeno per le italiane Juventus e Roma, rispettivamente 5ª e 12ª in graduatoria. Chi fa invece un grosso balzo in avanti sono Napoli e Inter: i partenopei dopo il 3-0 al Salisburgo hanno guadagnato due posizioni salendo dalla 16ª alla 14ª, mentre sono ben sette le posizioni guadagnate dai nerazzurri di Spalletti. Il pareggio per 0-0 nella temuta trasferta di Francoforte ha portato l’Inter al 45° posto del ranking UEFA.