Ranking Uefa, Italia al 7° posto. Comanda il Portogallo davanti all’Inghilterra
02/10/2025 | 23:50:02
Dopo la tre giorni di Coppe Europee è tempo di Ranking, ricordando che le prime due Nazioni aggiungono un posto in Champions a fine stagione.
RANKING UEFA 2025/2026
1. Portogallo 6.800 (4 squadre in corsa su 5)
2. Inghilterra 6.722 (9 su 9)
3. Danimarca 6.625 (2 su 4)
4. Polonia 6.375 (4 su 4)
5. Cipro 6.250 (3 su 4)
6. Germania 6.142 (7 su 7)
7. Spagna 6.000 (8 su 8)
8. Italia 5.857 (7 su 7)
9. Belgio 5.300 (3 su 5)
10. Francia 5.214 (7 su 7)
Foto: sito Uefa