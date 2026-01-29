Ranking Uefa: Inghilterra già certa del primo posto. Italia quinta
30/01/2026 | 00:10:48
Ranking Uefa aggiornato dopo la fine delle gare europee di questa settimana. L’Inghilterra è certa già del primo posto del ranking e della quinta squadra in Champions anche per la prossima stagione.
Italia al quinto posto, attardato dal secondo, che è il Portogallo, che garantirebbe un posto in più in Champions.
La classifica:
1. Inghilterra (9 su 9) 20.958
2. Portogallo (4 su 5) 16.600
3. Germania (6 su 7) 16.214
4. Spagna (6 su 8) 15.531
5.Italia (6 su 7) 15.500
6. Francia (5 su 7) 13.750
7. Polonia (3 su 4) 13.625
8. Grecia (4 su 5) 12.100
9. Cipro (2 su 4) 11.906
10. Danimarca (1 su 4) 11.750
Foto: logo Uefa