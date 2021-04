Ranking Uefa: Il Bayern resta in vetta. Il City supera la Juve al quarto posto

Il Bayern Monaco resta in testa al ranking UEFA per club anche dopo l’ultima sfida contro il PSG e l’eliminazione dalla Champions League. I bavaresi sono inseguiti dal Real Madrid e dal Barcellona, ma i Galacticos, dovessero arrivare in finale, supereranno i bavaresi.

Al quarto posto il Manchester City, complice il successo sul Dortmund e l’accesso alle semifinali ha superato di poco la Juventus e verosimilmente la staccherà nelle prossime settimane per le semifinali.

Chiudono la Top10 Atletico Madrid, PSG, Manchester United, Liverpool e Siviglia.

La seconda fra le italiane, è la Roma (16^), che con successo e qualificazione questa sera contro l’Ajax potrebbe scavalcare il Porto e raggiungere il Tottenham al 14esimo posto.