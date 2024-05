Ranking UEFA, balzo in avanti della Fiorentina. Quattro italiane nella top 20

Dopo questi tre giorni di coppe europee il ranking UEFA per club è stato aggiornato. L’unica squadra italiana ad aver compiuto un balzo in avanti è stata la Fiorentina, che balza dal 50°al 49° posto, grazie alla vittoria in extremis ottenuta ai danni del Bruges. L’Italia, attualmente, ha ben quattro squadre nella top 20 del ranking, ovvero Inter, Roma, Napoli e Juventus. Questa la classifica aggiornata delle prime 50 posizioni:

1. Manchester City (Inghilterra) 148.000

2. Bayern Monaco (Germania) 144.000

3. Real Madrid (Spagna) 131.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 116.000

5. Liverpool (Inghilterra) 114.000

6. Inter (Italia) 101.000

7. Roma (Italia) 100.000

8. Lipsia (Germania) 97.000

9. Chelsea (Inghilterra) 96.000

10. Borussia Dortmund (Germania) 94.000

11. Manchester United (Inghilterra) 92.000

12. Barcellona (Spagna) 91.000

13. Atlético Madrid (Spagna) 89.000

14. Bayer Leverkusen (Germania) 88.000

15. Siviglia (Spagna) 84.000

16. Villarreal (Spagna) 82.000

17. Napoli (Italia) 80.000

18. Juventus (Italia) 80.000

19. Benfica (Portogallo) 79.000

20. Porto (Portogallo) 77.000

21. Atalanta (Italia) 76.000

22. Arsenal (Inghilterra) 72.000

23. West Ham (Inghilterra) 69.000

24. Ajax (Olanda) 67.000

25. Brugge (Belgio) 63.000

26. Rangers (Scozia) 63.000

27. Shakhtar Donetsk (Ucraina) 63.000

28. Eintracht Francoforte (Germania) 60.000

29. Milan (Italia) 59.000

30. Feyenoord (Olanda) 57.000

31. Sporting CP (Portogallo) 54.500

32. Lazio (Italia) 54.000

33. PSV Eindhoven (Olanda) 54.000

34. Tottenham (Inghilterra) 54.000

35. Slavia Praga (Repubblica Ceca) 53.000

36. Basilea (Svizzera) 52.000

37. Copenaghen (Danimarca) 51.500

38. Real Sociedad (Spagna) 51.000

39. Dinamo Zagabria (Croazia) 50.000

40. Salisburgo (Austria) 50.000

41. AZ Alkmaar (Olanda) 50.000

42. Braga (Portogallo) 49.000

43. Marsiglia (Francia) 48.000

44. Lille (Francia) 47.000

45. Gent (Belgio) 45.000

46. Lione (Francia) 44.000

47. Olympiacos (Grecia) 43.000

48. Rennes (Francia) 43.000

49. Fiorentina (Italia) 40.000

50. Stella Rossa (Serbia) 40.000

Foto: Facebook UEFA