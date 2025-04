Ranking UEFA 2024-25, l’Italia si allontana sempre di più dal secondo posto

Archiviate le gare di andate dei quarti di finale delle competizioni europee, è tempo di guardare il Ranking UEFA stagionale. L’Italia continua a rincorrere la Spagna, ma le speranze della quinta squadra in Champions si affievoliscono sempre più dopo la sconfitta per 2-0 della Lazio per mano del Bodo/Glimt.

INGHILTERRA 24.819 (5/7) SPAGNA 22.391 (4/7) ITALIA 20.437 (3/8) GERMANIA 18.046 (3/8) FRANCIA 16.642 (2/7) PORTOGALLO 16.250 (0/6) BELGIO 15.650 (0/5) OLANDA 15.250 (0/6)

Foto: Facebook uefa