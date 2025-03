Ranking UEFA 2024-25, la Spagna vince lo scontro con l’Italia e tenta la fuga

Non arrivano buone notizie nella serata europea per il ranking UEFA. Con la vittoria dell’Athletic sulla Roma, la Spagna tenta la fuga per il secondo posto e allunga ancora di più sull’Italia. Di seguito il ranking aggiornato.

INGHILTERRA 24.250 (5/7)

SPAGNA 21.678 (4/7)

…………………….

ITALIA 19.938 (3/8)

GERMANIA 17.922 (3/8)

PORTOGALLO 16.250 (0/5)

FRANCIA 16.214 (2/8)

BELGIO 15.650 (0/5)

OLANDA 15.250 (0/6)

Foto: Facebook uefa