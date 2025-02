Ranking UEFA 2024-25, la Spagna sorpassa l’Italia e si prende il secondo posto

Sono appena terminate le gare di andata dei playoff delle competizioni europee. E non arrivano buone notizie per le italiane. Dopo il pareggio della Roma in casa del Porto, la Spagna sorpassa l’Italia nel ranking grazie alle vittorie di Real Betis e Real Sociedad.

INGHILTERRA 20.892 (7/7)

SPAGNA 18.035 (6/7)

ITALIA 17.687 (7/8)

GERMANIA 15.421 (5/8)

PORTOGALLO 15.350 (4/5)

FRANCIA 14.214 (5/7)

BELGIO 13.550 (5/5)

OLANDA 12.250 (5/6)

Foto: facebook uefa