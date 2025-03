Ranking UEFA 2024-25, la Spagna allunga sull’Italia

Archiviati gli ottavi di finale di Champions League, è tempo del consueto aggiornamento sul ranking UEFA stagionale. L’Italia non ha guadagnato punti questa sera, mentre la Spagna – come già si sapeva – porta un’altra squadra ai quarti di finale. Dunque, la Spagna allunga sull’Italia in classifica consolidando il secondo posto in attesa delle gare di ritorno di Europa e Conference League.

INGHILTERRA 23.035 (5/7)

SPAGNA 20.892 (5/7)

…………………….

ITALIA 19.375 (4/8)

GERMANIA 17.547 (3/8)

PORTOGALLO 16.250 (1/5)

FRANCIA 15.785 (2/8)

BELGIO 15.250 (1/5)

OLANDA 15.250 (2/6)

