Ranking UEFA 2024-25, Italia sempre più lontana dal secondo posto

Con i primi verdetti delle semifinali di Champions, si aggiorna anche il ranking stagionale UEFA. L’Inghilterra è matematicamente certa di avere un posto in più in Champions League anche nella prossima stagione, mentre l’Italia insegue la Spagna, che per il momento conserva due punti di vantaggio grazie al passaggio del turno del Barcellona. Servirà l’eliminazione del Real Madrid e il passaggio del turno dell’Inter per continuare a spesare, attendendo i verdetti di Europa Leagu e Conference.

RANKING STAGIONALE UEFA PER IL 2024/25

1. Inghilterra 25,392

2. Spagna 22,392

3. Italia 20,437