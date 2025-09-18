Ranking FIFA: Spagna al comando. Italia torna in top 10

18/09/2025 | 12:04:17

L’Italia è rientrata nella top 10 del ranking FIFA. Grazie ai successi ottenuti nelle gare del girone di qualificazione ai Mondiali contro Estonia e Israele, la nazionale di Gennaro Gattuso ha guadagnato una posizione, tornando così al decimo posto della classifica.

La Spagna, invece, è tornata al comando della classifica: non succedeva dal 2014, periodo d’oro della nazionale iberica segnato dalle vittorie a Euro 2008, alla Coppa del Mondo 2010 e a Euro 2012, che portarono la squadra in vetta.

A cedere la posizione è stata l’Argentina, ora in terza posizione, superata anche dalla Francia, che occupa la seconda.

Questa è la top 10 aggiornata, come comunicato dalla FIFA:

1 Spagna: 1875.37

2 Francia: 1870.92

3 Argentina: 1870.32

4 Inghilterra: 1820.45

5 Portogallo: 1779,55

6 Brasile: 1761,60

7 Olanda: 1754.17

8 Belgio: 1739,54

9 Croazia: 1714,20

10 Italia: 1710.07

Foto: Facebook FIFA