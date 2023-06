Ranking FIFA: l’Italia rimane ottava. In testa c’è l’Argentina

La FIFA ha pubblicato un aggiornamento del proprio ranking, non ci sono grandi novità per l’Italia che rimane all’ottavo posto. In testa rimane l’Argentina seguita da Francia e Brasile. Di seguito la top 20

1. Argentina

2. Francia

3. Brasile

4. Inghilterra

5. Belgio

6. Croazia

7. Olanda

8. Italia

9. Portogallo

10. Spagna

11. USA

12. Svizzera

13. Marocco

14. Messico

15. Germania

16. Uruguay

17. Colombia

18. Senegal

19. Danimarca

20. Giappone

foto: fifa facebook