Ranking Fifa, l’Italia perde una posizione

Dopo la mancata qualificazione al mondiale di Russia 2018, la nazionale Italiana ha subito un profondo mutamento. Si pensava di aver trovato la quadra quando la scorsa estate alzammo al cielo la Coppa Europea grazie a Mancini. Tutto è cambiato, in negativo, a Marzo, quando per lo spareggio mondiale, venimmo eliminati dalla Macedonia. Una sconfitta che consegnò al calcio italiano la seconda non qualificazione mondiale consecutiva. Oggi a distanza di mesi, l’Italia sta cercando di risorgere dalle ceneri. Il percorso sarà lungo e difficile, Mancini lo sa e predica calma. È di oggi però la notizia che gli azzurri hanno perso una posizione nel ranking Fifa, scendendo al settimo posto alle spalle della Spagna. Saldo al comando il Brasile seguito da Belgio e Argentina. Insomma se si vogliono recuperare posizioni, non si può più sbagliare.

Foto: Instagram Italia