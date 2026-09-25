Ranking FIFA: il Marocco supera il Brasile e approda al quinto posto

25/09/2026 | 16:27:49

Il Marocco continua nel suo momento d’oro. Nelle ultime due edizioni dei Mondiali ha raggiunto la semifinale nel 2022 e i quarti nel 2026, venendo eliminato in entrambe le occasioni dalla Francia. Nel proprio continente, invece, ha perso sul campo ma vinto in tribunale la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Oggi, grazie al pareggio del Brasile contro l’Australia in amichevole, i Leoni dell’Atlante hanno raggiunto la quinta posizione del ranking FIFA mondiale, scavalcando proprio i verdeoro. Si tratta del massimo riconoscimento per una selezione africana, al pari della Nigeria nel 1994.

Foto: X Marocco