Ranieri: “Zaniolo può diventare uno dei migliori, ma non è l’erede di Totti”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul momento straordinario di Zaniolo: “Se può diventare uno dei migliori? Sì, ma dovete stare calmi perché deve crescere. È meglio se lo fa in sordina, lontano dai riflettori. Erede di Totti? No, non è l’erede di Totti, è un ottimo giocatore che può diventare un campione migliorando e ascoltando i suoi allenatori. Io con lui ho avuto il suo peggior momento, ma sul ragazzo c’è da scommettere”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro