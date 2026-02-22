Ranieri: “Vogliamo tornare in Champions, i Friedkin vogliono vincere il campionato”

22/02/2026 | 20:31:08

Claudio Ranieri ha parlato a DAZN ricordando gli anni con Vardy al Leicester e presentando Roma-Cremonese: “Sono ricordi magnifici, anche perché non ci si aspettava né dalla squadra né da lui di fare tutti questi gol, ed è stato un anno travolgente. L’anno scorso io ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a un punto dalla Champions League. Mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore che arrivasse. Ma è logico che tutti vogliamo andare in Champions League, i Friedkin vogliono vincere il campionato. Per cui abbiamo trovato un allenatore che sa costruire con i giovani e con giocatori già esperti quel mix che ci vuole per fare tanto e bene”.

Foto: Instagram Roma