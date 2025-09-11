Ranieri: “Vogliamo regalare un trofeo a Firenze. Lamptey avrà bisogno di tempo. Bello ritrovare Bove”

11/09/2025 | 21:12:06

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a margine dell’evento Torrino d’oro: “Vedere Edo è stato bello, siamo stati tanto in contatto in questi mesi e ho organizzato una cena per lui stasera, andrò dopo. È un ragazzo spettacolare, ci ha lasciato dentro qualcosa di incredibile e il rapporto andrà avanti per tanto tempo, è stato bello. Lamptey? Parla solo in inglese che io non so purtroppo, ci siamo detti poche cose essenziali. Ma l’ho visto carico e motivato, ci vorrà un po’ di tempo anche per lui, ma l’inizio è un buon inizio. Vincere un trofeo deve essere un nostro obiettivo perché ci siamo andati vicini, soprattutto noi che siamo qua da tanti anni vogliamo regalare un trofeo a Firenze e a Joe Barone che ci manca tanto all’interno dello spogliatoio e dello stadio. I tifosi? Sono fondamentali, bello vederli a Torino e Reggio. Sappiamo quanto quanta energia danno e sarà importante anche per i nuovi capire cosa vuol dire giocare nella Fiorentina. È una grande responsabilità e già dopo la gara con il Napoli lo capiranno. Cosa ci ha detto Bove? Ci ha preso un po’ in giro, ha ragione. Noi in primis ci aspettavamo qualcosa in più. Abbiamo rivisto le partite, ma ci dovremo abituare a giocare ogni tre giorni quando inizierà la Conference. A inizio campionato giocare 4 gare in trasferta non è stato semplice, soprattutto a Torino eravamo delusi perché volevamo la vittoria, ma il campo ha detto che il pari ci stava. In questo periodo ci siamo allenati molto e siamo carichi per sabato nonostante giochiamo con la squadra più forte del campionato e vogliamo far bene per la nostra gente”.

Foto: Instagram Fiorentina