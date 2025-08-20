Ranieri: “Vogliamo fare una stagione incredibile. In Conference ci sono altre squadre forti”

20/08/2025 | 19:06:53

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del preliminare di Conference League contro il Polyssia: “Il nostro storico ci ricorda che abbiamo sempre fatto fatica nel preliminare. Quest’anno siamo carichi e sappiamo l’importanza di questa competizione. Non vediamo l’ora di scendere in campo, ci siamo allenati alla grande e adesso finalmente è arrivato il momento di giocare. Sulla carta ci sono altre squadre forti, ma sono sicuro che domani faremo una grandissima partita. Abbiamo tanta voglia di vincere e di fare una stagione incredibile, ma dirlo ora è difficile. Piano piano capiremo dove potremo arrivare. Secondo me chi sta nella Fiorentina vuol dire che è un grandissimo giocatore. Non è facile giocare in un club con una piazza del genere. Non so fare una classifica ma so che noi abbiamo un grandissimo reparto, con grandissimi giocatori. Tanti forti, anche Kospo seppur giovane ha fatto un grandissimo ritiro”.

Foto: Instagram Fiorentina