Ranieri: “Vogliamo concludere bene. Il campionato di quest’anno è stato stranissimo”

Il tecnico della Sampdoria, Ranieri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia. Ecco le sue parole: “Vogliamo concludere bene. Non sarà una partita facile perché il Brescia sta giocando bene e sta lottando in ogni partita. Noi però vogliamo finire bene, con i tre punti, rispettando il Brescia ma cercando di vincere la partita. Dopo la salvezza è vero che abbiamo raccolto tre sconfitte però è anche vero che abbiamo lottato su ogni pallone. Nell’ultima in casa si è visto che finchè abbiamo avuto forza, abbiamo pressato e abbiamo avuto la palla dell’1-1. Naturalmente quando tu recuperi in due giorni e gli altri cinque le difficoltà ci sono e la qualità esce fuori alla fin fine. Io sono soddisfatto di questi ragazzi e di come si sono comportanti ma dobbiamo finire. Il calcio non è facile. Cosa mi resta di questa stagione? Mi resta il fatto di aver conosciuto dei ragazzi stupendi, di aver conosciuto da vicino la tifoseria doriana che è stupendo, lo ripeto ancora una volta. E’ un campionato stranissimo, falsato perchè col Covid e senza pubblico è stato veramente brutto e lo dico proprio perchè mi sono salvato. Se uno fosse retrocesso hai delle scuse. No, è stato brutto. Mi auguro che nel prossimo campionato ci possano essere i tifosi nostri e di tutte le altre squadre perchè lo sport si fa con i tifosi sennò è uno sport senza senso”.

FOTO: Twitter Sampdoria