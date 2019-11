Ranieri: “Vittoria importante, bravi a non perdere la bussola. Quagliarella? Spero niente di grave”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta contro l’Udinese. Ecco le sue parole: “E’ stata una vittoria importante. Avevamo spinto tanto nel primo tempo, è stato ottimo aver pareggiato alla fine. I ragazzi sono stati bravi a non perdere la bussola. Ho lavorato molto sulla fase difensiva, era importante non perdere nel primo periodo. Adesso non si gioca alla grande, ma mi è piaciuto molto l’atteggiamento. Sono contento, arriveranno tempi migliori. Ramirez? Nel primo tempo ha giocato sull’esterno, nella ripresa ho cambiato sistema di gioco ed è andata ancora meglio. Lo volevo già al Leicester, sta in una buona condizione fisica, sono contento di lui”. Lo stesso Ranieri in conferenza stampa ha poi aggiunto: “Quagliarella? Se vive con la difficoltà lo maschera molto bene. Io vi dico che in allenamento prende la porta. Se avete fatto caso, difendeva sui palloni lunghi. E’ vicino. Mi auguro che non si sia infortunato gravemente perché il momento è molto caldo. Vedremo come starà”, ha chiuso Ranieri.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria