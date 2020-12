Ranieri: “Vincere per avvicinarci ai 40 punti. Keita è recuperato e sarà in panchina”

La Sampdoria domani affronterà una gara importate contro il Crotone. In conferenza stampa, ha parlato il tecnico dei blucerchiati, Claudio Ranieri.

Queste le sue parole: “Ci aspetta una partita importantissima, affrontiamo una squadra che ha delle buone geometrie e che meriterebbe più punti di quelli che ha. Stanno dove stavamo noi l’anno scorso, quindi sono ampiamente in lotta per la salvezza. Cercheranno una vittoria-salvezza e lo stesso dobbiamo fare noi”.

Sugli obiettivi: “E’ inutile fare voli pindarici. Il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile ai 40 punti. Possiamo e dobbiamo fare risultato. Ora valuterò se inserire qualche novità, come sempre aspetterò la sera per valutare la stanchezza dei miei e scegliere i migliori per questa partita. Quasi non ci si allena in questo periodo, perche’ si passa dalla ripresa alla rifinitura in un attimo. Quindi il ruolo di studio dell’avversario e dei video analisti è molto importante”.

Su Keita: “Ritrovo anche Keita, che porterò in panchina. Non voglio però affrettare il rientro per non perderlo di nuovo”.

Foto: Twitter Uff. Sampdoria