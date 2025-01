Claudio Ranieri fa 5 su 5 nei derby vinti, scrivendo una pagina di record assoluta per un derby di Roma. L’allenatore di Testaccio era stato in panchina per 4 derby, vincendoli tutti 4 disputati con la Roma tra il 2009 e il 2011. Questa sera è arrivato il quinto sigillo di una carriera memorabile.

Foto: sito Roma