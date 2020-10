Ranieri: “Un passo in avanti per la salvezza. Derby? Vogliamo riscattarci”

Claudio Ranieri è soddisfatto dopo la vittoria della Sampdoria in casa dell’Atalanta per 3-1, terzo successo di fila per i blucerchiati.

Queste le parole del tecnico della Samp a Sky: “Abbiamo fatto una buona gara, quella che mi aspettavo dai ragazzi, attenta, precisa, compatta. Sono molto contento. Fare punti qui non è mai semplice e sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Ci vogliono ancora 31 punti per la salvezza, non pensiamo ad altro, pensiamo a partita dopo partita. Quest’anno cerchiamo di far le cose bene dall’inizio e di non impelagarci in zone pericolose”.

Prossima gara, il derby: “Il derby è il derby, sappiamo quanto ci tiene la gente. L’anno scorso abbiamo perso, vogliamo rifarci da quella sconfitta cercando di essere concentrati come non mai”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria