Ranieri: “Tornare in campo è stata una sensazione bellissima. C’è una voglia pazzesca di fare bene”

Claudio Ranieri, tecnico della Samp, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato sull’imminente ripresa del campionato: “Ritornare in campo è stata una sensazione bellissima, ritrovandoci tutti qui con una voglia pazzesca di far bene. La cosa più importante per noi è stata quella di non caricare troppo i ragazzi, avendo letto degli infortuni subiti da giocatori di altre squadre anche all’estero. Perciò mi sono raccomandato in questo senso. I ragazzi, comunque, a casa avevano svolto tutto il lavoro programmato. Ora stiamo aumentando i carichi, mettendoci il pallone incrementiamo il pressing per quelle situazioni che poi ci permetteranno di fare bene in campionato. Le cinque sostituzioni? Mi sembra già una gran cosa. Da tanto tempo i ragazzi non giocano, sarà importante recuperare sul piano fisico e psichico. L’importante sarà stare sempre sopra la soglia della salvezza, per essere al riparo da brutti scherzi”.

Foto: Twitter ufficiale Samp