Ranieri torna in Premier: raggiunto l’accordo con il Watford

Claudio Ranieri torna in Premier. Come riportato nel pomeriggio da Gazzetta.it, il tecnico domani sarà domani in Inghilterra per firmare un contratto biennale con il Watford e prenderà il posto di Munoz, esonerato in giornata. Ranieri ritroverà la Premier, l’ultima esperienza con il Fulham nella stagione 2018-2019, in precedenza l’indimenticabile trionfo con il Leicester. Ranieri, che compirà 70 anni il prossimo 20 ottobre, firmerà un contratto biennale, la famiglia Pozzo lo stava inseguendo da tempo. Nella sua nuova avventura Ranieri sarà accompagnato dal suo vice storico Paolo Benetti, dal collaboratore Cornacchia e dal preparatore atletico Spagnoli.

Foto: Sito Samp