Ranieri: “Svilar resterà, non sono soddisfatto di Dovbyk. Un euro sulla Roma in Champions? Lo perderei”

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza alla vigilia di Roma-Verona. “El Shaarawy e Dovbyk si sono alienati a parte ma stanno bene, sceglierò domani. Il Verona chiude gli spazi e riparte a mille all’ora. La squadra sta bene fisicamente, ma lo stato di forma non è ottimale. Il rinnovo di Svilar? Il ragazzo vuole stare qui, sono convinto che si chiuderà con una soddisfazione reciproca. Dovbyk dovrebbe farsi vedere di più e la squadra lo può servire meglio. Ancora non sono soddisfatto, deve dare di più. Abbiamo giocatori giovani che possono e devono crescere, il gap con le 4-5 squadre che stanno lassù è notevole, lo vede anche chi non capisce di calcio. A volte ci manca proprio la furbizia, è tutta questione di carattere e di allenamento. Il minutaggio di Pisilli? Non c’entra il rinnovo, dà sempre tutto, tornerà il Pisilli che conosciamo. Hummels è una colonna, grande giocatore, sono convinto che quando lo metterò farà la sua prestazione. Lei scommetterebbe un euro sulla Champions? Se sì, lo vuole perdere. Se noi raggiungiamo la Champions, è perché le altre sbragano. I nostri tifosi meritano il massimo, la proprietà vuole una squadra tra le prime 4 e che lotti per il campionato. Ci vuole pazienza, un mercato più libero e vedere che tipo di pesce abbiamo preso. Non fate i furbi eh (il riferimento è all’eliminazione della Lazio). Soulé sarà il futuro della Roma, è un diamante grezzo e dobbiamo sgrezzarlo. Chi arriverà farà ancora meglio di me nel farlo crescere”.

