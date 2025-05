Ranieri: “Sulemana? A Cagliari gli dicevo di tirare da fuori. Mi mangio le mani”

12/05/2025 | 23:30:07

Claudio Ranieri, in conferenza stampa ha parlato anche un po’ della gara.

Queste le sue parole: “L’Atalanta è perfetta, meravigliosa, è stata l’orgoglio di noi italiani. Ci sono state occasioni da una parte e dall’altra, era in controllo ma sappiamo che quando partono così sono micidiali, eravamo preparati. Prima della partita avevo detto ai ragazzi che dobbiamo lottare per noi stessi, fino all’ultimo secondo. Non interessa il risultato, abbiamo giocato da pari a pari, lottata e combattuta sin da noi che da loro”.

Sulemana? “Mi mangio le mani, ce lo avevo a Cagliari e gli ho sempre detto di tirare in porta”.

Foto: sito Roma