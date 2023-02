Ranieri sul mercato: “Sono moderatamente soddisfatto. Drinkwater? Non è il profilo che ci serviva”

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dall’anticipo di Serie B contro il Modena, Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha così parlato del mercato che si è appena concluso: “Credo che ogni allenatore chiuso il mercato pensa di uscire positivo. Sapevo che era un mercato difficilissimo. Stiamo costruendo una mentalità di giocatori che vengono qui e sono pronti per dare tutto. Preferisco lavorare con i giocatori che ho che stanno dando tutto. Sono moderatamente soddisfatto, per la gente che non vuol venire alzi le mani e stai sereno perché hai una buona squadra”.

Poi ha proseguito rispondendo così alla domanda su Drinkwater: “Drinkwater? Danny lo conosco molto bene, grazie a lui e i suoi compagni siamo riusciti a vincere in Inghilterra, ma non è il profilo che necessitavo qua”. E, infine, su Dossena: “È un giocatore in cui io credo, sta facendo un buon inizio e sono contento. Chiedo di più anche a lui”.

Foto: sito Cagliari