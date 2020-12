Ranieri su Candreva: “E’ tutto risolto, altrimenti non avrebbe giocato. Ora fatemi gioire di questa vittoria”

Claudio Ranieri, tecnico della Samp, dopo il successo con il Crotone ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della vicenda legata ad Antonio Candreva:

“Sono fatti nostri. Voi l’avete raccontato, avete fatto un po’ di colore, ora finiamola qui.

E’ tutto risolto, altrimenti non avrebbe giocato.

Titolare col Sassuolo? Sicuramente sarà in campo perché è importante per noi, ma ora fatemi gioire di questa vittoria, poi penso al Sassuolo”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria