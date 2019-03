Ranieri: “Siamo stati poco squadra. Champions? Senza, in molti andranno via”

Una sconfitta che rimette la Roma al centro delle polemiche. La cura Ranieri sembra aver già svanito gli effetti e contro la SPAL i giallorossi sono usciti sconfitti per 2-1. Al termine del match il tecnico della Roma ha parato così ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo giocato contro una squadra e noi non siamo stati squadra. Abbiamo perso tutti i duelli a terra. Evidentemente ci sono giocatori che non ce l’hanno nelle loro corde. Altri non riescono ad essere così determinati da vincere il duello. Tra noi e loro i più determinati erano loro”. Ora la corsa alla Champions League si complica ulteriormente e Ranieri risponde così: “Se la Roma va in Champions c’è un programma, altrimenti cambieranno aria in parecchi. Devono dimostrare di essere da Roma, meritare quello che guadagnano. Abbiamo perso contro una squadra che guadagna meno, più umile e determinata. Rivoluzion? Non lo so ma certo se non ci sarà l’introito Champions qualcosa dovrà cambiare per forza”.

Foto: Twitter ufficiale Roma