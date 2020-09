Ranieri: “Stare senza tifosi è bruttissimo. La Juve resta la squadra da battere”

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, nel giorno dell’antivigilia della gara contro la Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del nuovo campionato. Queste le parole del tecnico blucerchiato: “Contro la Juventus sarà una bella partita. Cominciamo la Serie A e per me sarà come un esordio visto che l’anno scorso sono entrato in corsa. Iniziare un campionato è sempre un orgoglio e un’emozione. Senza il pubblico non c’è tutta quell’emozione che noi professionisti viviamo, i tifosi ci danno la carica ma pazienza. Siamo pronti a lottare, a Pirlo auguro tanti successi. La preparazione è stata anomala, la passata stagione l’abbiamo finita con tanto stress ma i giocatori poi si sono ricaricati. Non riparto da zero, la squadra ha una sua fisionomia. La Juventus resta la squadra da battere. All’inizio con le cinque sostituzioni ero favorevole, adesso pensavo si tornasse a 3 perché le cinque avvantaggiano le squadre con la rosa forte. Stare senza tifosi è bruttissimo, loro sono l’anima del calcio. Sentirsi coccolati è fondamentale.”

Foto: twitter Sampdoria