Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato anche di Fabio Quagliarella, che sarà assente contro il Bologna: “Sappiamo quanto Fabio sia importante: è il nostro goleador, ma non solo. Ci manca innanzitutto come guida, anche se tutti gli altri si stanno comportando bene. Spero di riuscire a portarlo in panchina a Lecce.”

Foto: Zimbio