Ranieri: “Siamo stati bravi contro una buona Roma. Ambiente teso? Conta solo il campo”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro la Roma: “I ragazzi hanno lavorato bene contro una buonissima squadra come la Roma. Oggi non ci interessava il possesso palla della Roma, quanto non farla mai entrare dentro. Siamo stati bravi. Certo avremmo potuto ripartire meglio, ma come prima partita ci può stare. Devo ancora conoscere bene tutti i giocatori, poi miglioreremo i temi offensivi. Se mi vedete sempre commosso? Non credo, forse mi sto rincoglionendo (ride, ndr). Lavorare in un ambiente così teso? Ne ho passate tante. Per me è importante il campo, noi dobbiamo pensare soltanto a lavorare e fare il nostro. Certo che mi farebbe piacere che l’ambiente fosse coeso, ma noi dobbiamo comunque estraniarci”.

Foto: Twitter ufficiale Samp